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Kamboçya'nın Türk adası: Koh Rong

Kamboçya'nın Koh Rong Adası'nda işletmelerden tutun da ada ulaşımına kadar hakimiyet Türklerde.

Haber Merkezi | 31.01.2018 - 14:04..
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Kamboçya'nın güneybatısında yer alan Koh Rong, ülkenin en büyük ikinci adası olma özelliğine sahip.

Koh Rong Adası'na gitmek için öncelikle Türk Hava Yolları'nın direkt seferiyle Phnom Penh şehrine uçmalısınız. Daha sonra körfezde bulunan Sihanoukville kentine gidip oradan da SpeedFerry adı verilen botlarla Koh Rong'a ulaşabilirsiniz.

Kamboçya'nın Türk adası: Koh Rong

TÜRKLER HER YERDE

Ne alaka diyeceksiniz ama Türkiye'den 7 bin 900 kilometre uzaklıkta olan Koh Rong'ta Türklerin nüfusu oldukça fazla. Adanın kurulmasında da büyük payları var.

Bu adada işletmelerin bir kısmı Türklere ait, bir kısmında da Türkler çalışıyor. Başka bir deyişle Kamboçya’nın Türk adası. Koh Rong'un elektriğiyle, internetiyle, ada ulaşımıyla da Türkler ilgileniyor.

Kamboçya'nın Türk adası: Koh Rong

LAHMACUNDAN MENEMENE TÜRK MUTFAĞI

Tabii adada Türkler yaşayınca Koh Rong'a Türk mutfağı da girmiş. Lahmacundan menemene, baklavadan sütlaca derken bizim mutfak bu adada yer edinmiş durumda.

YAŞAM UCUZ

Kamboçya'nın 'Türk Adası'nda yaşam oldukça ucuz, günde 10 dolar gibi cüzi bir rakamla doyabilirsiniz.

Kamboçya'nın Türk adası: Koh Rong

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