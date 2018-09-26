taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0918
Euro
7.18005
Altın
1194.35
Borsa
99148.85
Gram Altın
234.146

Kamerun'da 117 tutuklu firar etti

Kamerun’un Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgelerinden kuzeybatıda bir hapishaneden 117 tutuklunun firar ettiği bildirildi.

AA | 26.09.2018 - 23:38..
  1. Haberler
  2. Dünya

Yerel basındaki haberlere göre, kuzeybatıda bulunan Wum kentinde üç haftadır elektrik olmamasından yararlanan silahlı kişiler, Wum Hapishanesi’ne arka taraftan girerek, mahkumları koğuşlarından çıkardı.

KARIŞIKLIKTAN FAYDALANDILAR

Silahlı kişiler, güvenlik görevlilerinin ikaz ateşine karşılık verirken hapishanedeki 117 tutuklu karışıklıktan yararlanarak kaçtı.

Silahlı kişiler de olay yerinden kaçmayı başardı.

Sosyal medyada, saldırıyı "Ambazonya'yı Yeniden Kurma Kuvvetleri" adlı, ayrılıkçı grubun üstlendiği iddia edildi.

Aynı bölgedeki bir hapishaneye, temmuz ayında yapılan silahlı saldırı sonrası 163 mahkum firar etmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da Erdoğan hazırlıkları

Almanya'da Erdoğan hazırlıkları

0
Konya'da alkollü sürücü kaza yaptı

Konya'da alkollü sürücü kaza yaptı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM