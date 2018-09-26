Kamerun'da 117 tutuklu firar etti

Yerel basındaki haberlere göre, kuzeybatıda bulunan Wum kentinde üç haftadır elektrik olmamasından yararlanan silahlı kişiler, Wum Hapishanesi’ne arka taraftan girerek, mahkumları koğuşlarından çıkardı.
KARIŞIKLIKTAN FAYDALANDILAR
Silahlı kişiler, güvenlik görevlilerinin ikaz ateşine karşılık verirken hapishanedeki 117 tutuklu karışıklıktan yararlanarak kaçtı.
Silahlı kişiler de olay yerinden kaçmayı başardı.
Sosyal medyada, saldırıyı "Ambazonya'yı Yeniden Kurma Kuvvetleri" adlı, ayrılıkçı grubun üstlendiği iddia edildi.
Aynı bölgedeki bir hapishaneye, temmuz ayında yapılan silahlı saldırı sonrası 163 mahkum firar etmişti.