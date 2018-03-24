Kamerun'da ilkokulda izdiham: 4 ölü

Kara Kabilesinde Yüz Boyamak ve Anlamları

Bir tekmenin bedeli 60 bin avro

Bahçeli ile Kılıçdaroğlu cenazede bir araya geldi

Aksaray-Ankara karayolunda bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkan bir ESHOT otobüsü eve çarptı. Kazada, otobüs şoförü ve otobüste bulunan 2 personel yaralandı.

1 Bolu antrenörü Şener'i kızdırdı F.Bahçe'nin Boluspor'a 6-2 yenildiği maçta ev sahibi ekibin yardımcı antrenörü "Artık atak yapmayın, pas yapın" deyince Şener Özbayraklı adeta çılgına döndü.

2 15 günlük cezası vardı cezaevinde ölü bulundu Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak yatan 32 yaşındaki Metin Koçak ölü bulundu.

3 Afrin'de 10 bin kişiye sıcak yemek çıkarılıyor TSK'nın teröristlerden temizlediği Afrin'de bölge halkına gönderilen yardımlar giderek arttı. Güven altına alınan Afrin'de, günde 10 binden fazla kişiye sıcak yemek veriliyor.

4 Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü 27 yaralı Aksaray-Ankara karayolunda bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

5 Darbe girişimi sanıklarının yakınları 1 gaziyi darp etti Akıncı Üssü eylemlerine ilişkin yürütülen dava için mahkeme salonuna gelen gazi ve şehit yakınları ile bazı sanık yakınları arasında gerginlik yaşandı. Çıkan tartışmada bir gazi darp edildi.

6 EGM'den şiddet tehlikesi altındaki kadınlar için uygulama Emniyet Genel Müdürlüğü, şiddet gören veya görme ihtimali olan kadınlar için Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ni hizmete soktu.