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Kamerun'da ilkokulda izdiham: 4 ölü

Orta Afrika ülkesi Kamerun'da ilkokulun tiyatro salonunda iki gün önce çıkan izdihamda 4 çocuk hayatını kaybetti.

AA | 24.03.2018 - 08:28..
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KAMERUN

Çarşamba günü başkent Yaounde'de bulunan Ekoudou İlkokulundaki tiyatro gösterisi sırasında çıkan izdihamda 4 öğrencinin öldüğünü, 9 öğrencinin yaralandığını açıkladı.

KRİZ KOMİTESİ KURULDU

Kamerun Milli Eğitim Bakanı Youssouf Hadidja, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın soruşturulması için kriz komitesi oluşturulduğunu söyledi.

OKUL KAPATILDI

Hadidja, okulun kapatıldığını ve geçici süre kapalı kalacağını belirtti.

Öte yandan, okulun müdürü Ndi Foe Arlette, tiyatro salonunun çok kalabalık olduğunu, izdihamın birkaç öğrencinin bayılması üzerine diğer çocukların paniğe kapılmasıyla meydana geldiğini anlattı.

Arlette, 6 aydır hizmet veren okulda çocukların sıklıkla bayıldığını, son 3 günde 10 öğrencinin daha bayıldığını söyledi.

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