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Kamerun'daki trafik kazasında 15 kişi öldü

Yolcu otobüsü ve kamyonun çarpıştığı Kamerun'daki kazada 15 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

25.10.2017 - 02:39
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Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Yaounde-Douala karayolunda Edea kenti yakınında 70 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.

Kamerun'daki trafik kazasında 15 kişi öldü

Kazanın, otobüs sürücüsünün hatalı sollama yapmasından kaynaklandığı iddia edildi. Olayda 15 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Ulaştırma Bakanı Edgar Alain Mebe Ngo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazaya karışan otobüs firmasının üç ay süreyle trafikten men edildiğini ve hakkında soruştuma başlatıldığını bildirdi.

Mebe Ngo, otobüs sürücüsü hakkında cezai işlem başlatıldığını, ayrıca bir yıl süreyle ehliyetinin elinden alındığını ifade etti.

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