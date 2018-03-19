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Kamış ağaç ve tarımsal atıkla enerji ihtiyacı giderilecek

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde toplam 350 bin metrekare alanda özel bir firma tarafından Biyokütle Enerji Santrali kurulacak.

DHA | 19.03.2018 - 08:58..
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Çay Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Çağrı, tesiste kamış, ağaç ve tarımsal atıklar gibi malzemelerle elektrik üretileceğini belirterek, Saate 25 megavat elektrik üretecek olan santralimizin faaliyet geçmesiyle birlikte günde 80 bin hanenin elektrik enerji ihtiyacı karşılanacak dedi.

Çay'da istihdam olanaklarının artırılması ve bölge halkına ekonomik kazanç sağlanması amacıyla Çay Belediyesi'nin girişimleri sonucu Biyokütle Enerji Santrali ve Sera Projesi hayata geçirildi. Belediye tarafından özel bir firmaya yer tahsisi yapılarak, 50 bin metrekaresi sera olmak üzere toplam 350 bin metrekarelik alana inşa edilecek proje için çalışmalar başladı.

GÜNDE 80 BİN HANENİN ELEKTRİK İHTİYACI KARŞILANACAK

2020 yılında tamamlanması planlanan ve 40 milyon dolara mal olacak projeyle kamış, atık ağaç ve tarımsal atıklar gibi yakılmasıyla ortaya çıkacak buhardan enerji üretiminin sağlanacağı tesiste yıllık yaklaşık 150 bin megavat elektrik üretilmesi ve günde yaklaşık 80 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Karakuyu, Karamık ve Eber göllerine lojistik açıdan uygun bir noktada bulunan tesis sayesinde göllerde oluşan ve ekonomiye kazandırılamayan kamış ve sazlık gibi malzemelerle enerji üretimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Tesiste, bölge çiftçisinin de getireceği atıklar parası karşılığı alınacak. Santralde elde edilecek sıcak suyla da kurulacak seranın ısıtma ihtiyacı karşılanarak üretim yapılacak.

'YILDA 20 MİLYON TL GETİRİSİ OLACAK'

Biyokütle enerji santrali ve kapalı seranın faaliyete girmesiyle ilçeye de yılda 20 milyon TL'ye yakın girdi sağlanacağını vurgulayan Başkan Çağrı, tesisin faaliyete geçmesiyle Çay'da 1000'e yakın ailenin geçimine katkı sağlanacağını kaydetti.  Ayrıca santralin yanı sıra 50 bin metrekare kapalı sera alanı da kurulacak. Santralin ve seranın faaliyete girmesiyle istihdam sağlandığı gibi hammadde de ilçemizden karşılanacak. Böylelikle ilçemize 20 milyon TL'ye yakın bir getirisi olacaktır.

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