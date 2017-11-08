Kamkat nedir

Kamkat ismi günümüzde oldukça çok duyulmakta. Pazarlarda, market ve manav raflarında yerini almaya başlayan bu küçük meyve ilk bakışta doğal gibi görünmeyebilir, ancak tamamen doğa şartları altında büyütülüp yetiştirilen bu meyve evlerimizi şenlendirmeye şimdiden başladı.

YETİŞTİĞİ BÖLGELER

Dünyada en çok Doğu Asya ve Çin'de yetiştirilen bu bitki ülkemizdeyse en çok, Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde ve Rize'de rastlanıyor. Antalya bölgesinin ise son zamanlardaki en değerli ekonomik kaynaklarından olan kamkat evde de yetiştirilebiliyor.

KAMKAT'IN FAYDALARI

Turunçgillerin ortak özelliği bu küçük boyuttaki bitkiye de yansımış. C vitamini deposu olan kamkat, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, antioksidan özelliği ile hastalıklardan korunmayı sağlıyor.

Sindirimin düzenlenmesi konusunda da önemli etkileri bulunan bu meyve, içinde bulundurduğu yüksek oranlarda A, B1, B2 ve B3 vitaminleri ile bu vitaminlerle sinir sistemini güçlendirmede destek oluyor.

Ayrıca antiseptik özellikler gösterebilen bu meyve mikropları öldürebildiğinden küçük çaplı besin zehirlenmeleri ya da böcek ısırmaları konusunda da iyileşme sürecine katkıda bulunuyor.