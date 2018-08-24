Kampseverlerin lüks anlayışı: Nedir bu glamping

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Kamp sevdası olanlar ama bir türlü konforundan ödün veremeyenleri buraya alalım. Tam sana göre bir kamp tatili yapmışlar: Glamping. Beş yıldızlı otellerden sıkılan Avrupalı gezginlerin ortaya çıkarttıkları yepyeni ve farklı bir tatil anlayışı. Aslına bakarsanız yeni de diyemeyiz; ‘yenileyici’ bir kamp tatili desek daha doğru olur. Yani temelde lüks ve konforlu bir otel odasını, çadırda bulacaksın. Geceyi içinde gerçek bir yatağı ve banyosu olan örtülerin arasında geçirmek isteyenler; artık siz de birer kampçısınız!

BANYOLU, YATAKLI ÇADIR YAPMIŞLAR

Glamping trendinin Türkiye’deki öncüleri çoktan sizin için yerinizi ayırdı. Geceleri yatarken yıldızları izleyebileceğiniz odalarda çift kişilik yatak, banyo, keyifli bir oturma köşesi, mini buzdolabı ve Wifi bağlantısı gibi ihtiyaç duyabileceğiniz her şey düşünülmüş. Mantık kamp ama gerçekler otel odasından farksız. Bu kamp anlayışı iki kişiye hizmet ediyor: Ya alternatif bir konaklama keşfetmeyi seven maceraperest bir kampçısın ya da rahatına düşkün bir otelsever.

KİRACISIN, BÜTÇE AYIR

Kamp yapmak dile kolay, anlatılırken herkesi özendirir ama iş icra kısmına geldiğinde meşakkati artar. Kamp deneyiminden güvenlik, börtü böcek, bel fıtığı, konfor gibi şikâyetlerden sebep uzak kalmış olan potansiyel kampçı arkadaşlar için daha güzel bir seçenek olamazdı. Haliyle sizi gerçek kampçılardan ayıran tek nokta da, konfor düşkünlüğünüz için ödeyeceğiniz birkaç ellilik. Yani Glamping alanlarında çadırın sahibi değil, kiracısısınız.

ÖZELLİKLERİ NE, NE İŞE YARIYOR

Glamping çadırlarında yataktan, havluna, halından masana her şey mevcut. Sadece birkaç glamping kampında çadırınızın içinde özel tuvaletler var ama ortak duş alanı ya da özel banyo arzunuz seçeceğiniz oda ve bütçenize göre dalgalanıyor.

Bu fotoğrafa 5 saniye bakınca otomatik olarak şu yatağa uzanıyorsunuz...

ELEKTRİK YA DA WİFİ VAR MI?

Bu konforu bekliyorsanız, sorun. Birçok uzak lokasyonda mobil bir sinyal olmayacaktır, bu nedenle bağlantı kurmanız gerekirse, yerinde Wi-Fi veya cep telefonu kapsama alanı olan yakındaki alanların olup olmadığını kontrol edin.

HER GLAMPİNG FARKLI, SEÇ BEĞEN AL

Bir tuval çadırında mı, bir ağaç evinde mi yoksa sağlam bir ahşap kabinde mi uyuyacağınızı öğrenin. Her glamping deneyimi farklıdır, bu yüzden kendi deneyiminizi rezerve ederken, tam olarak nelerin dahil olduğunu sorun. Glamping çeşitli konaklamaları kapsayan geniş bir terim ve doğa üzerinde hiçbir kontrolünüz yok. Sert hava koşullarında yükseltilmiş bir platformda olacaksanız eşyalarınızı buna göre paketleyin.

TÜRKİYE'DE GLAMPİNG YAPABİLECEĞİN BİRKAÇ ROTA

Avrupa'da, daha sonra da tüm dünyaya yayılan glamping çılgınlığı, Türkiye'de de sizinle. İşte bu deneyimi yaşayabileceğin birkaç destinasyon.

Club Amazon – Bördübet Datça

Avalon Steppes – Kayaköy Fethiye

Chakra Beach Kabak Koyu / Fethiye

Kocabahçe Glamping /Bozburun

Campo Portakal Eco Glamping / Çıralı

Saklı Göl Evleri Glamping - Bucak / Burdur











