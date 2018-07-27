Kampüs halka açıldı

Üniversite kampüsü çevre halkının ziyaretine açıldı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından ‘Açık Kampüs’ uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda her ayın son çarşamba günü Düzceliler, üniversitenin Konuralp Kampüsü’ne davet ediliyor.

25 Temmuz Çarşamba günü de kampüse giden Düzceliler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda karşılandı.

AMAÇ ÜNİVERSİTENİN TANINMASINI SAĞLAMAK

Düzce halkının Düzce Üniversitesi’ni daha iyi tanımasını sağlamak amacıyla düzenlenen program, Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) ziyareti ile başladı.

DÜBİT’te görev yapan akademisyen ve uzmanlar, merkezin katma değer oluşturan çalışmaları ve bölgeye sunduğu hizmetler hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi.

KAMPÜS DİPLOMASI ALDILAR

Daha sonra üniversitenin yüzme havuzunu incelediler. Son olarak orman fakültesini gezen vatandaşlar, bitki ve doldurulmuş hayvan örneklerini gördü. Program sonunda katılımcılara, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin tarafından ‘Açık Kampüs Diploması’ sunuldu.