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Kamu çalışanlarının maaşları bayramdan önce yatacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamuda çalışan memurların maaşlarının 13 Haziran Çarşamba günü hesaplarına yatacağını söyledi.

Haber Merkezi | 07.06.2018 - 11:36..
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Kamu çalışanlarının maaşları bayramdan önce yatacak

Memurlar normalde maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Ancak Ramazan Bayramı'nın 15-16-17 Haziran'a denk gelmesi nedeniyle memurlara erken maaş ödemesi yapılacağı açıklanmıştı.

Ağbal'ın açıklamasına göre kamuda çalışan yaklaşık toplam 3.7 milyon memur maaşını 13 Haziran'da alacak.

BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK

Maliye Bakanı Naci Ağbal konuya ilişkin şu şekilde konuştu:

"Yaklaşık 3 milyon 700 bin kamu çalışanı bayram girmeden önce maaşlarını almış olacak.

Bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak."

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