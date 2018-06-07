Kamu çalışanlarının maaşları bayramdan önce yatacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bu sefer şoför koltuğuna oturdu.

Mehmetçik'in adım adım Kandil'e doğru ilerlemesi örgütte panik havasına neden oldu, Murat Karayılan Suriye'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahurda bir araya geldiği öğrencilerin KYK borçları ile ilgili sorusunu cevap verdi.

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Muharrem İnce: Sözlerimin arkasındayım

Korgeneral İsmail Metin Temel'e tepkisi dinmeyen İnce, bu konuda kararlı olduğunu meydanlarda bir kez daha yineledi.