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Kamu hastanelerinde jandarmalar da görev almaya başladı

Sağlık alanında şiddetin önüne geçebilmek amacıyla artık polislerinin yanı sıra, jandarmalar da hastanelerde görev yapacak.

DHA | 30.07.2018 - 14:06..
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Ülke genelinde son yıllarda sağlıkta yaşanan şiddet ve saldırıların önlenmesi için bir dizi önleyici tedbirler alınmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından artık kamu hastanelerinde görevli hastane polislerinin yanı sıra polis ile birlikte jandarma da görevlendirildi.

Kamu hastanelerinde jandarmalar da görev almaya başladı

SAMSUN'DA UYGULANMAYA BAŞLADI

Samsun'da başlayan uygulamada Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde jandarma personelleri polis memurları ile görev alıyor.

Kamu hastanelerinde jandarmalar da görev almaya başladı

Hastane polislerinin yanında 1 rütbeli jandarma personeli ile 1 er görev yapıyor.

Herhangi şiddet olayınında jandarma personeli polisle birlikte hareket ederek duruma müdahale edecek.

Kamu hastanelerinde jandarmalar da görev almaya başladı

Kamu hastanelerinde jandarmalar da görev almaya başladı



Kamu hastanelerinde jandarmalar da görev almaya başladı

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