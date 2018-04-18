Kamu konutları ekonomiye kazandırılacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan tebliğe göre, kurumların mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan kamu konutları kurumların talebi üzerine satışa konu edilebilecek.

Öncelikli alım hakkı sahibi olan personelinin satın alma talebinin bulunduğu kat mülkiyeti kurulan kamu konutlarının satışına öncelik verilecek.

YÜZDE 10'LUK İNDİRİM

Öncelikli alım hakkı sahibi tarafından konutun satış bedelinin peşin olarak ödenmesi durumunda yüzde 10 indirim uygulanacak. Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın en az yüzde 25'i peşin kalanı en fazla dört yıla kadar kanuni faizi ile birlikte en fazla 48 taksitle yapılabilecek.

KANUNİ FAİZİ İLE SATILABİLECEK

Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almaması durumunda ise konut, en yüksek teklifi veren istekliye peşin veya en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte satılabilecek.