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Kamudan 400 bine yakın bedelli başvurusu bekleniyor

TBMM Genel Kurulu'nda bedelli askerlik için yaş sınırı belli oldu. 1 Ocak 1994 doğumluların da dahil edildi. Kamuda çalışan ve bedelli askerlikten yararlanabileceklerin sayısı açıklandı.

Haber Merkezi | 26.07.2018 - 00:40..
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Kamudan 400 bine yakın bedelli başvurusu bekleniyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, kamuda çalışan kaç kişinin bedelli askerlikten faydalanacağını açıkladı.

400 BİNE YAKIN MÜRACAAT BEKLENİYOR

Bilgiç, "Kamudaki tıp doktorlarından 17 bin 1 kişi, hâkim ve savcılardan 810 kişi, akademisyenlerden 203 kişi, mülki ve idari amirlerden 99 kişi bu bedelli askerlikten yararlanacak. Farklı dönemlerde 5 kez kanuni düzenleme yapıldı. Şimdi, 25 yaş ve üzeri bu düzenlemeyle beraber 1 milyon 324 bin kişiyi kapsıyor. Millî Savunma Bakanımızın yapmış olduğu açıklamada, yaklaşık 150 bin ila 400 bin arasında müracaatın olması bekleniyor" dedi.

Elde edilecek gelirin genel bütçeye aktarılacağını söyleyen Bilgiç, "Cumhurbaşkanlığına, Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na buradan elde edilen gelirin aktarılması noktasında yetkilendirme yapılıyor." diye konuştu.

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