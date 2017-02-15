Kamuya 50 binin üzerinde personel alınacak

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Akdağ, şunları söyledi:

''16 BİN 500 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK''

"Maliye Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmelerde 16 bin 500 kişi için anlaşmış durumdayız, 2017 yılı için. 16 bin 500'ün üstüne eklemek istiyorum. Çünkü yeni hastaneler yapıyoruz, yoğun bakımlarımızı düzenliyoruz. 3 bin 900'ü hemen önümüzdeki ay alım işlemini tamamlayacağız.

13 BİN DOKTOR ALIMI

Kalan kısmını da yıl içerisinde. 16 bin 500 kişinin içinde doktorlar yok. Çünkü doktorlar Maliye Bakanlığı ile istihdam edilmiyor. Aşağı yukarı 13 bin doktor istihdam edeceğimizi düşünüyoruz.

17 BİN ŞİRKET ÇALIŞANI

Tahminen 17 bin civarında da şirket çalışanı istihdam edeceğiz. sağlık meslek liseleri ve sağlık bölümünden üniversite mezunu var. Doğrusu biz hem hakkaniyet açısından daha uzun süreli eğitim alma açısından üniversite mezunlarına ağırlık vereceğiz. Lise mezunlarını da istihdam etmeye çalışacağız."

ADALET BAKANLIĞI İÇİN 10 BİNDEN FAZLA PERSONEL ALIMI

Adalet Bakanlığı tarafından hakim ve savcı başta olmak üzere 2017 yılında 10 binden fazla personel alımı yapılması planlanıyor. 3500 hakim ve savcı alımına ilişkin sınav süreci devam ederken, Haziran ayında da 2750 hakim ve savcı daha alınacak. Adalet Bakanlığı 5 bine yakın zabıt katibi ve infaz koruma memuru almayı da planlıyor.

ZABİT KATİBİ VE İNFAZ KORUMA DA ALINACAK

Adalet Bakanlığı, 810 icra katibi alımına ilişkin ilana çıkarken, icra katiplerinin alımına ilişkin mülakatların devam ettiği öğrenildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından uzman erbaşlıktan ayrılanlar arasından 3000 infaz koruma memuru alımına ilişkin sınav süreçlerinin tamamlandığı ve atamalarının yakında yapılacağı belirtildi.