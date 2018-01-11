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Kamyon damperi üst geçide çarptı: 3 yaralı

Bursa'da kamyon şoförünün damperi açık unutması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

AA | 11.01.2018 - 02:40..
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İznik'te damperi açık halde seyire devam eden kamyon şoförü neredeyse faciaya yol açıyordu. Damper, İznik-Gemlik yol ayrımında üst geçide çarptı.

Kamyon damperi üst geçide çarptı: 3 yaralı


3 KİŞİ YARALANDI

42 yaşındaki Sezgin Daş idaresindeki 11 SK 364 plakalı hafriyat kamyonunun açık kalan damperi, Bursa- Yalova karayolu İznik-Gemlik yol ayrımında üst geçide çarptı.

Kazada, sürücü Daş ile araçtaki Hüseyin Demir (47) ve Mustafa Turna çarpmanın etkisiyle ön camdan yola savrularak yaralandı.

Yaralılardan Daş ile Demir olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesine, Turna ise İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon damperi üst geçide çarptı: 3 yaralı VİDEO

Kamyon damperi üst geçide çarptı: 3 yaralı

ŞOFÖRÜN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Beyin travması geçirdiği öğrenilen Sezgin Daş'ın hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Olay nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yolda ulaşım, kazaya karışan kamyonun çekilmesinin ardından normale döndü.

Kamyon damperi üst geçide çarptı: 3 yaralı

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