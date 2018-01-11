İznik'te damperi açık halde seyire devam eden kamyon şoförü neredeyse faciaya yol açıyordu. Damper, İznik-Gemlik yol ayrımında üst geçide çarptı.
3 KİŞİ YARALANDI
42 yaşındaki Sezgin Daş idaresindeki 11 SK 364 plakalı hafriyat kamyonunun açık kalan damperi, Bursa- Yalova karayolu İznik-Gemlik yol ayrımında üst geçide çarptı.
Kazada, sürücü Daş ile araçtaki Hüseyin Demir (47) ve Mustafa Turna çarpmanın etkisiyle ön camdan yola savrularak yaralandı.
Yaralılardan Daş ile Demir olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesine, Turna ise İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyon damperi üst geçide çarptı: 3 yaralı VİDEO
ŞOFÖRÜN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Beyin travması geçirdiği öğrenilen Sezgin Daş'ın hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.
Olay nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yolda ulaşım, kazaya karışan kamyonun çekilmesinin ardından normale döndü.