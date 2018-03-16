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Kamyon ile otobüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Muş'ta şehirlerarası yolcu otobüsü ile kargo firmasına ait kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

DHA | 16.03.2018 - 20:29..
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Muş'tan Bingöl istikametine giden Best Van firmasına ait Engin Bağlı yönetimindeki 65 EV 061 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen bir kargo firmasına ait Tuncay Aysan yönetimindeki 06 YA 7170 plakalı kamyon dolu yağışından dolayı kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı.

İKİNCİ ŞOFÖR ÖLDÜ

Kazada, ismi öğrenilemeyen kamyonun ikinci şoförü olay yerinde hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Kamyon ile otobüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Kazada hayatını kaybeden kargo şirketinin ikinci şoförünün araçta sıkışan cesedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyon ile otobüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü VİDEO

Kamyon ile otobüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü



Kamyon ile otobüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü



Kamyon ile otobüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü



Kamyon ile otobüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü



Kamyon ile otobüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

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