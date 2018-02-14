Kamyon kasasından 117 kaçak göçmen çıktı

Ardahan yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 04 D 1877 plakalı kamyon, Kars-Ardahan kara yolunun Susuz ilçesi mevkisinde arızalandı.
SÜRÜCÜ KAÇTI
Sürücüsünün yol kenarına terk ederek kaçtığı kamyonu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekiplerince kamyonun branda ile kapatılan kasasındaki aramada, Afganistan ve Özbekistan uyruklu 117 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, Susuz İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarma, kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.