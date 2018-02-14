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Kamyon kasasından 117 kaçak göçmen çıktı

Kars'ta arızalanan bir kamyonun kasasında 117 kaçak göçmen yakalandı.

AA | 14.02.2018 - 16:38..
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Ardahan yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 04 D 1877 plakalı kamyon, Kars-Ardahan kara yolunun Susuz ilçesi mevkisinde arızalandı.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Sürücüsünün yol kenarına terk ederek kaçtığı kamyonu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Kamyon kasasından 117 kaçak göçmen çıktı

Jandarma ekiplerince kamyonun branda ile kapatılan kasasındaki aramada, Afganistan ve Özbekistan uyruklu 117 kaçak göçmen yakalandı.

Kamyon kasasından 117 kaçak göçmen çıktı

Kaçak göçmenler, Susuz İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarma, kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kamyon kasasından 117 kaçak göçmen çıktı

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