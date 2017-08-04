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Kaza yapan kamyon sürücüsü 'beni kurtarın' diye yalvardı

Sakarya'nın Pamukova İlçesi'nde mermer yüklü TIR'a arkadan çarpan kamyonun sürücüsü hasar gören araçta sıkıştı.

04.08.2017 - 16:40
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Kaza, öğle saatlerinde D-650 Karayolu Gökyüz Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Cemil Yalçın yönetimindeki  kamyon yol kenarındaki mermer fabrikasına girmek için yavaşlayan Turan Işık yönetimindeki mermer yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen kamyonda Cemil Yalçın sıkıştı.

Kaza yapan kamyon sürücüsü 'beni kurtarın' diye yalvardı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiye Amirliği ekibi ve 112 Acil ekibi Cemil Yalçın'ı araçtan çıkarmak için çabaladı. Cemil Yalçın "Beni kurtarın" diye feryat ederken, araçtan çıkarıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cemil Yalçın tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza yapan kamyon sürücüsü 'beni kurtarın' diye yalvardı

Kaza yapan kamyon sürücüsü 'beni kurtarın' diye yalvardı

Kaza yapan kamyon sürücüsü 'beni kurtarın' diye yalvardı

Kaza yapan kamyon sürücüsü 'beni kurtarın' diye yalvardı

Kaza yapan kamyon sürücüsü 'beni kurtarın' diye yalvardı

Kaza yapan kamyon sürücüsü 'beni kurtarın' diye yalvardı

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