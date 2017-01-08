Kamyona çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Sarayköy ilçe merkezindeki döner kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tali yoldan kavşağa kontrolsüz bir şekilde gelerek, kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Aydın Deprem idaresindeki 48 TS 732 plakalı otomobil, soğan yüklü 06 PVC 91 plakalı kamyona çarptı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, otomobilin ön bölgesi kamyonun altına girerek ezildi. Otomobil arka kısmı ise savrulduktan sonra elektrik direğine çarptı.

AĞIR YARALILAR VAR

Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Aydın Deprem, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Ağır yaralanan Aydın Deprem ve Muzaffer Uçkun, Denizli Servergazi Devlet Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Aydın Deprem kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan Muzaffer Uçkun’un ise kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.









