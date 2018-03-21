Kamyona çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Bolu'da bir kamyona arkadan çarpan tırın 50 yaşındaki sürücüsü Behlül Ubuz, hayatını kaybetti.

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68 bin TL'lik soygun yapan hırsızlar yakalandı

Kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra 54 yaşındaki bir kadını soyan hırsızlar, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.