Yeniçağa'nın TEM Otoyolu üzerinde bir tır, kamyona arkadan çarptı. Gece saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden tırın sürücüsünün cesedi morga kaldırıldı.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Kamyon sürücüsü Hasan Akça, Behlül Ubuz'un cenazesinin araçtan çıkarıldığı sırada gözyaşlarını tutamadı.
Kaza saat 22.00 sıralarında, TEM Otoyolu'nun Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Behlül Ubuz idaresindeki 41 LH 945 plakalı TIR, önünde ilerleyen Hasan Akça idaresindeki 06 HTD 52 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada, TIR sürücüsü Behlül Ubuz olay yerinde yaşamını yitirdi. Behlül Ubuz'un cenazesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kamyona çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti VİDEO