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Kamyona giren arı kaza yaptırdı

Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında seğir halinde olan kamyona giren arı kaza yaptırdı. Arı’dan kendini korumaya çalışan kamyon sürücüsü önünde giden TIR’a arkadan çarptı 1 kişi yaralandı.

İHA | 21.09.2018 - 11:08..
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Sabah saatlerinde TEM Otoyolu Düzce ili Gümüşova ilçesi rampalarında Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Fatih Tanrıverdi idaresinde ki 34 DF 8433 plakalı kamyon seğir halinde iken sürücü kabinine arı girdi.

Arı kamyon sürücüsü Fatih Tanrıverdi’yi soktu. Arıyı kovalamaya çalışırken kontrolden çıkan kamyon aynı istikamette gitmekte olan Türker Kirman idaresinde ki 78 AG 543 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Kamyona giren arı kaza yaptırdı

Çarpmanın etkisi ile kamyon sürücüsünün yanında bulunan Hamza Tanrıverdi yaralanırken, kamyonun motor kısmında hafif şekilde yanma meydana geldi.

POLİSLER MÜDAHALE ETTİ

Yanma olduğunu fark eden Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri araçlarında ki yangın tüpü ile yangına müdahale ederken, Çilimli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise yangın büyümeden söndürerek kontrol altına aldılar.

Kamyona giren arı kaza yaptırdı

Yaralı Hamza Tanrıverdi Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yandan kamyonun çarptığı TIR’ın arkasında meydana gelen hasar nedeniyle lastikleri kitlenince diğer TIR sürücüleri yol kenarında durarak meslektaşlarına yardım ettiler ve TIR aracının lastiğini sökmeye çalıştılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Kamyona giren arı kaza yaptırdı

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