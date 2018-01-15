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Kamyonda sıkışan şoför 1,5 saatte kurtarıldı

Konya'da önündeki tıra çarpan hafriyat kamyonunun şoför sıkıştığı yerden 1,5 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

DHA | 15.01.2018 - 19:32..
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Bugün saat 15.30 sıralarında Konya merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi'ndeki alt geçitte Kenan Soydemir idaresindeki 42 BIT 38 plakalı boş hafriyat kamyonu, önünde giden Ramazan Adıyaman (19) idaresindeki 42 GM 978 plakalı tıra arkadan çarptı.

1,5 SAATTE KURTARILDI

Çarpmanın etkisiyle kamyonun kupası yerinden çıkarak yola devrildi. Sürücü Soydemir'in sağ bacağı kupanın altında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücünün sıkışan bacağını kurtarmak için hemen çalışma başlattı. Acı içinde bağıran Kenan Soydemir, yaklaşık 1.5 saat süren çalışma sonrası sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kamyonda sıkışan şoför 1,5 saatte kurtarıldı


SAĞLIK DURUMU İYİ

Soydemir, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kenan Soydemir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kamyonda sıkışan şoför 1,5 saatte kurtarıldı

TIR ŞOFÖRÜNÜN EHLİYETİ YOK

Ehliyetinin olmadığı öğrenilen tır sürücüsü Ramazan Adıyaman ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Bu sırada alt geçidin korkuluklarına çıkan çevredeki vatandaşlar kazayı görüntülemeye çalıştı. Polisin ikazlarına aldırış etmeyen bazı kişilerin yanlarında çocuklarının da olduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kamyonda sıkışan şoför 1,5 saatte kurtarıldı



Kamyonda sıkışan şoför 1,5 saatte kurtarıldı








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