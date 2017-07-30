Kamyondan düşen beton plakalar, otomobili hurdaya çevirdi

Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde, manevra yapan kamyonun kasasındaki beton plakalar, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İçerisinde kimsenin bulunmadığı otomobilin ön bölümü hurdaya döndü.

OTOMOBİL AĞIR HASAR GÖRDÜ

Olay, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. TEDAŞ'ın elektrik kablolarını yer altına alan yüklenici firmaya ait Uğur K. yönetimindeki kamyon Fatih Caddesi'nde manevra yaptığı sırada, kasasında bulunan beton plakaların bir bölümü yol kenarında park halinde bulunan Aysun Demirel'e ait otomobilin üzerine devrildi. İçerisinde kimsenin bulunmaması olası facianın önüne geçilirken, otomobilin ön bölümü ise hurdaya döndü.

SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ALINDI

Olayın bildirilmesinin ardından polis kamyon sürücüsünün ifadesine başvururken, üzerine devrilen beton plakların kaldırılmasının ardından otomobil çekiciyle servise götürüldü.













