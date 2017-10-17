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Kamyonet 3 araca çarptıktan sonra mağazaya girdi

Rize'de kamyonetin kontrolünü kaybederek mağazaya giren ve olay yerinden kaçan sürücü polise teslim oldu.

17.10.2017 - 17:31
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Rize’de Pazar günü saat 01.20 sıralarında, T.B. yönetimindeki kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde üzerinde park halinde olan 3 otomobile çarptı.

Kamyonet 3 araca çarptıktan sonra mağazaya girdi

MAĞAZADAN GERİ ÇIKMAYA ÇALIŞTI

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet kaldırımı da aşarak çevrede bulunan bir kadın giyim mağazasından içeri girdi. Mağazada kamyonetiyle ilerlemeye çalışan sürücü daha sonra manevra yaparak mağazadan çıkmaya çalıştı. Mağazadan çıkmakta başarılı olamayan sürücü T.B. ardından kamyonetinden inerek kaza yerinden uzaklaştı.

Kamyonet 3 araca çarptıktan sonra mağazaya girdi

3 OTOMOBİLDE VE İŞ YERİNDE HASAR VAR

Çevrede bulunanlar ve işyeri çalışanları da durumu polise bildirdi. Şans eseri can kaybı olmayan kazada 3 otomobil ve iş yerinde hasar meydana geldi. Kaza anı da mağazaya ait güvenlik kameraları ile kaydedildi.

Kamyonet 3 araca çarptıktan sonra mağazaya girdi

Kamyonet 3 araca çarptıktan sonra mağazaya girdi

TESLİM OLDU

Camları kırarak kamyonetiyle mağazaya giren, ardından da aracını burada bırakarak olay yerinden uzaklaşan sürücü T.B. ise polis karakoluna giderek teslim oldu.  Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kamyonet 3 araca çarptıktan sonra mağazaya girdi

Kamyonet 3 araca çarptıktan sonra mağazaya girdi

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