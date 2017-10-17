Rize’de Pazar günü saat 01.20 sıralarında, T.B. yönetimindeki kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde üzerinde park halinde olan 3 otomobile çarptı.
Kamyonet 3 araca çarptıktan sonra mağazaya girdi
MAĞAZADAN GERİ ÇIKMAYA ÇALIŞTI
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet kaldırımı da aşarak çevrede bulunan bir kadın giyim mağazasından içeri girdi. Mağazada kamyonetiyle ilerlemeye çalışan sürücü daha sonra manevra yaparak mağazadan çıkmaya çalıştı. Mağazadan çıkmakta başarılı olamayan sürücü T.B. ardından kamyonetinden inerek kaza yerinden uzaklaştı.
3 OTOMOBİLDE VE İŞ YERİNDE HASAR VAR
Çevrede bulunanlar ve işyeri çalışanları da durumu polise bildirdi. Şans eseri can kaybı olmayan kazada 3 otomobil ve iş yerinde hasar meydana geldi. Kaza anı da mağazaya ait güvenlik kameraları ile kaydedildi.
TESLİM OLDU
Camları kırarak kamyonetiyle mağazaya giren, ardından da aracını burada bırakarak olay yerinden uzaklaşan sürücü T.B. ise polis karakoluna giderek teslim oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.