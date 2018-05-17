Kamyonet 40 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

1 Afrin'de 4 bin 464 terörist etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, bugün itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 464 olarak açıklandı.

2 Güvenlik güçleri nöbetleşe iftar yapıyor Muş'ta terör örgütlerine ve kaçakçılara geçit vermeyen güvenlik güçleri, ramazan ayında oruç tutarak ibadetlerini yerine getiriyor hem de kentin güvenliğini sağlamayı sürdürüyor.

3 CHP'li milletvekilleri kazada yaralandı Bolu'da TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobildeki CHP'li vekiller Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu yaralandı.

4 Fenerbahçe Ertaç Özbir'le görüşüyor Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir, "Fenerbahçe ile bir görüşme var ama kesinleşen bir durum yok." dedi.

5 İBB, Kudüs mitingine hazır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Yenikapı Meydanı'nda düzenlenecek Kudüs mitingiyle ilgili, "Bütün tedbirleri aldık" dedi.

6 Kız çocuğunu kurtarmak için canını tehlikeye attı İzmir'de bir kişi, tek başına karşıdan karşıya geçmeye çalışan küçük kızı, otomobilin altında ezilmekten son anda kurtardı.