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Kamyonet 40 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da bir kamyonet, 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan 1 kişi de hastaneye sevk edildi.

DHA | 17.05.2018 - 21:18..
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Akseki-Seydişehir karayolunun Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, 49 yaşındaki Mustafa Öktem yönetimindeki 07 GLA 16 plakalı kamyonet, yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri aşarak 40 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü Mustafa Öktem olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan 44 yaşındaki Engiz Turan ise yaralandı.

Kamyonet 40 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Engiz Turan'ı ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Mustafa Öktem’in cenazesi ise Akseki Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonet 40 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı



Kamyonet 40 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı



Kamyonet 40 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

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