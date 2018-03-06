Kamyonet dereye uçtu; 3 yaralı güçlükle çıkarıldı

Lakros, basketbol ve futbol sporlarına ait teklerin uygulandığı Kanada'nın en popüler spor dalıdır.

Son zamanlarda kendini iç mimar olarak tanıtan elektrikçi Erkan Güney, insanların güvenini kazanıp onları dolandırıyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Keltepe'de 9 şehit verilen çatışmada gazi olan Üstçavuş Uğur Günaydın Şehit Abdullah Koç'un "Jetler tepeyi vursun, gerekirse biz şehit olalım" dediği konuşmayı anlattı.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor Kulübü'nün Fenerbahçeli taraftarlara uyguladığı bilet politikası ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı gönderdi.

1 Veliaht Salman'dan Türkiye hakkında küstah açıklama Mısır'ı ziyaret eden Suudi veliaht prensi Salman bin Muhammed, Türkiye hakkında küstah sözler sarf etti. Suudi prens Türkiye, Katar ve İran için şeytan üçgeni ifadesini kullandı.

2 Kaldırılan Türk dizilerinin altından Selman çıktı Dubai merkezli MBC televizyon grubunun Türk dizilerini kaldırması kararı tartışmalara konu olurken, dizilerin kaldırılma nedenine ilişkin kirli bir anlaşma ortaya çıktı.

3 Saadet Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, CHP ile de HDP ile de ittifak yapılabileceğinin sinyallerini verdi.

4 Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyu Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK'lı teröristler TSK ve ÖSO'nun operasyon gerçekleştirdiği PKK'lılara destek için Tel Abyad, Menbiç ve Kobani'den terörist konvoyları yola çıktı.

5 Bekir Coşkun Afrin operasyonunu tartışmaya açtı Kanser tedavisi gördükten sonra yazılarına yeniden başlayan Bekir Coşkun, Afrin operasyonunun tartışılamamasının sorun olduğunu yazdı.

6 Suriye'nin İran'a maliyeti 36 milyar dolar Yıllardır iç savaşta olan ülkede halkını katleden Esad'a yardımlarını kesmeyen Tahran yönetimi, borçları petrol ve gaz olarak geri almayı planlıyor.