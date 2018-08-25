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Kamyonet devrildi arılar korku saldı

Hatay'da arı kovanı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu arılar etrafa saçıldı. Devrilen kamyonet içerisinde bulunan sürücü, arıların istilası nedeniyle uzun süre kurtarılamadı.

İHA | 25.08.2018 - 01:36..
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Yayladağı istikametine doğru seyir halindeki 31 K 5255 plakalı arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü Mehmet Bolat, hastane üst geçidini geçtiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonetin devrilmesiyle arılar kovanlarından çıkarak korku dolu anlar yaşattı.

Kamyonet devrildi arılar korku saldı

ŞOFÖR BİR SÜRE DIŞARI ÇIKAMADI

Kazayı gören ve kamyonette bulunan yaralıyı çıkarmak isteyen vatandaşlar, yayılan arılar yüzünden araca yanaşamadı. Bölgeye 112 Acil Servis ekipleri yönlendirilirken, arıların dağılmasıyla Mehmet Bolat araç içinden çıkarıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Antakya Devlet Hastanesine sevk edilirken ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın ardından alanda bulunan arı kovanlarını ve arıları 10’un üzerinde arıcı toplamaya çalıştı. Kovanların kaldırılmasının ardından devrilen kamyonet vatandaşlar tarafından düzeltildi. Kamyonetin çekici ile kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

Kamyonet devrildi arılar korku saldı


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