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Kamyonet hırsızları kaza yapınca yakalandı

Ümraniye'de kamyonet çalan hırsızlar, polislerden kaçarken kaza yaparak yakalandı.

İHA | 22.02.2018 - 04:17..
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Ümraniye Dudullu'da inşaat malzemeri yüklü bir kamyonet çalındı. Polis ekipleriyle girilen kovalamacada hırsızlar yakayı ele verdi.

Kamyonet hırsızları kaza yapınca yakalandı

KAZA YAPINCA YAKALANDILAR

Recep Ertegüne'e ait 34 GFZ 57 plakalı kamyonet park halindeyken içindeki inşaat malzemeleriyle birlikte çalındı. Ertegün kamyonetini kapı önünde göremeyince durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri de gece boyunca bölgede çalışma başlattı.

Devriye gezen bir polis aracı kamyoneti TEM Otouolunda tespit etti. Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Yeinsahra ayrımına geldikleri sırada kontrolden çıkan  kamyonet reklam panosuna çarparak durdu. Kamyonetten inen hırsızlar yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yaklaşık 100 metre sonra kıskıvrak yakaladı.

Kamyonet hırsızları kaza yapınca yakalandı

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