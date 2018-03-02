taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.859
USD
3,8180
EURO
4,7015
ALTIN
162,13
PETR
63,4100

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Diyarbakır Ergani'de kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

DHA | 02.03.2018 - 18:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ergani-Çermik ilçeleri arasında bulunan Asmalı Mahallesi kavşağında saat 15.30 sıralarında, Çermik'ten gelerek Ergani yönüne giden Furkan Erpolat yönetimindeki 54 ZZ 809 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Ömer Karataş'ın kullandığı 07 N 8157 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

YARALILAR TEDAVİDE

Kazada, sürücüler ile birlikte otomobil ve kamyonette bulunan Zeynep Karataş ile Halil Erpolat yaralandı.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen ambulanslar ile Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Evlenme ve boşanma istatistikleri
Geçen yıl evlenen çift sayısı 569 bin 459, boşanan çift sayısı ise 128 bin 411 oldu.
Tokat'ta kaçak sigara operasyonu
Tokat'ta emniyet güçleri ekiplerinin yaptığı iki operasyonda toplam 4 bin 236 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Fethiye'de fuhuş operasyonu: 11 gözaltı
Muğla Fethiye'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 8 Fas ve Tunus uyruklu kadın sınır dışı edildi.
Diyarbakır'da silah satılan iş yerinde patlama
Diyarbakır Bağlar'da silah satan bir iş yerinde tüpten kaynaklanan bir patlamada, can kaybı ve yaralanan olmadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye sınırına geçen 2 Yunan askeri tutuklandı

Türkiye sınırına geçen 2 Yunan askeri tutuklandı

349
Afrin'deki şehitlerimizin haberleri ailelerine ulaştı

Afrin'deki şehitlerimizin haberleri ailelerine ulaştı

177
PKK kampının koordinatları deşifre edildi

PKK kampının koordinatları deşifre edildi

196
CHP'li belediye Uğur Dündar'ın programına izin vermedi

CHP'li belediye Uğur Dündar'ın programına izin vermedi

70
Raco için operasyon başladı

Raco için operasyon başladı

77
ORC'nin Şubat 2018 siyasi gündem araştırması

ORC'nin Şubat 2018 siyasi gündem araştırması

238
Afrin kahramanı 'şehit olmadan dönmem' demişti

Afrin kahramanı 'şehit olmadan dönmem' demişti

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM