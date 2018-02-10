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Kamyonet ile tarlada uyuyan oğlunun üzerinden geçti

Denizli’de, tarlada annesi tarafından uyutulan çocuk, babasının kullandığı kamyonetin altında ezilince olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA | 10.02.2018 - 09:40..
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Denizli’nin Honaz ilçesinde saat 18.00 sularında, Kızılyer Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa ve anne Gürcü Yavuz bağda çalışmaya giderken, yanlarında 3 yaşındaki oğulları Abdullah Yasin Yavuz’u da götürdü. Uykusu gelen 3 yaşındaki minik Abdullah, annesi Gürcü Yavuz tarafından uyutuldu. Annesi daha sonra bağda çalışmaya başladı.

O sırada Denizli’den bağa gelen baba Mustafa Yavuz, kamyoneti ile bağdan geçerken oğlunun uyuduğunu fark etmeyerek üzerinden geçti.

Kamyonet ile tarlada uyuyan oğlunun üzerinden geçti

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bunun üzerine kazayı fark eden anne önce şok geçirdi, daha sonra bağırmaya başladı. Sinir krizi geçiren anne yakınları tarafından güçlükle sakinleştirmeye çalışıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY EKİPLER TARAFINDAN İNCELENİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik Abdullah’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlatırken aracın altında kalarak hayatını kaybeden Abdullah Yavuz’un cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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