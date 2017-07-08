Kamyonet kaldırımda oturan kadınlara çarptı: 1 ölü 7 yaralı

Mustafa B. yönetimindeki 42 TR 702 plakalı kamyonet, Batı Hadimi Mahallesi'nde Betül Eda Yüksel'in kullandığı 42 FY 265 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımda oturan Şerife Bellier (77), Hasibe Süslü (50), Hanife Yüzüak (48) ve Saadet Dayan'a (45), otomobil de evin garaj kapısına çarptı.

Bellier, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Zekiye Serpek, Muhammed Emin Yüksel ve Osman Buğra Yüksel ile Süslü, Yüzüak ve Dayan, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Süslü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza yerinden kaçan kamyonet sürücüsü, evinde gözaltına alındı.