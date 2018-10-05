Eskipazar ilçesinden Karabük'e giden Halil Arslan (68) yönetimindeki 78 AY 742 plakalı kamyonet, Cumayanı köyü yakınlarındaki köprüden geçtiği sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluklarına çarptı.

İKİ KÖPRÜ ARASINDA ASKIDA KALDI

Korkulukları yıkan kamyonet, karşı yöndeki yol için yapılan diğer köprüye de çarparak, iki köprü arasında askıda kaldı.

Kamyoneti düşmesin diye halatla bağladı VİDEO



KAMYONET DÜŞMESİN DİYE HALATLA BAĞLADI

Kazayı yara almadan atlatan ve araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kamyonetini köprüden düşmemesi için halatla korkuluklara bağladı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, kamyoneti bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarttı.