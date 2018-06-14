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Kamyonetin çarptığı Ukraynalı kadın öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı Ukrayna uyruklu kadın turist, hayatını kaybetti.

İHA | 14.06.2018 - 21:51..
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saat 19.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzeri meydana geldi. Gazipaşa ilçesi istikametine seyir halinde olan Mustafa U. idaresindeki 07 HUV 17 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna uyruklu Maria Petrova’ya çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Petrova, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ukraynalı kadının olay yerine yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kamyonetin çarptığı Ukraynalı kadın öldü

Kaza nedeniyle yol trafiğinde uzun araç kuyruğu oluşurken, Petrova’nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürülmek üzere cenaze aracına konuldu. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kamyonet sürücüsü ise gözaltına alınarak karakola götürüld

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