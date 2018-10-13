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Kamyonetin kasasında 57 yabancı uyruklu kaçak yakalandı

Van’ın Muradiye ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasında 57 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.

İHA | 13.10.2018 - 10:53..
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Çaldıran-Muradiye karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 41 plakalı bir aracın durdurulduğu belirtildi.

57 YABANCI UYRUKLU GÖZALTINA ALINDI

Araç 50 Afganistanlı, 1 İranlı ve 6 Pakistanlı olmak üzere toplam 57 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan Ö.P. isimli şüpheli ise gözaltına alındı.

Ö.P. isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, yabancı uyruklu kaçak şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kamyonetin kasasında 57 yabancı uyruklu kaçak yakalandı

Kamyonetin kasasında 57 yabancı uyruklu kaçak yakalandı

Kamyonetin kasasında 57 yabancı uyruklu kaçak yakalandı

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