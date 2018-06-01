Sincan ilçesinde dün akşam saatlerinde, bir sürücü, aracının kasasındaki yanan hurdaların kasadan dışarı düşmesi için ileri geri manevralar yaptı.

Alevli şekilde yanan kamyonette hayatını da tehlikeye atan sürücü, çevreden vatandaşların da büyük tepkisini çekti.

YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

İkazlara aldırmayan sürücü, bir müddet yine ileri ve geri manevralar yaptı ancak yangın sönmedi. Aracı itfaiye ekipleri söndürebildi.

Yaşanan o dehşet anları ise amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

Aracındaki yangını söndürmek için yaptıkları tepki gördü ViDEO