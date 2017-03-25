Kamyonetten 13 bin 510 paket kaçak sigara çıktı

Konuyla ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; kaçakçılık ile mücadele kapsamında icra edilen önleyici kolluk devriyesi ve yol kontrol ve arama faaliyetlerine devam edilmektedir. Bu kapsamda; Lice/Duru Jandarma Karakol Komutanlığı'nca, Diyarbakır’dan Bingöl istikametine seyir halinde olan ve yol kontrol noktası unsurlarınca şüphe üzerine durdurulan beyaz renkli açık kasa kamyonette yapılan aramada, kamyonetin arka kasasında yapılmış özel bölme içerisinde zulalanmış vaziyette piyasa değeri yaklaşık 54 bin lira olan toplam 13 bin 510 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen kaçak sigaralara el konulmuş olup, olay ile ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır.













