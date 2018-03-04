Kamyonetten hayvanat bahçesi çıktı

18 Mart'ta yapılacak seçimlere hazırlanan Rus Lider, görev süresini 25 yıla uzatmak için saha çalışmalarına devam ediyor.

İtalya'da, Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunu belirlemek için seçim sandıkları kuruldu.

Tırdan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı

CHP Lideri, Afrin ve Bingöl'de şehit olan güvenlik güçlerinin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

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Japonya’nın mirası Tokyo

Son zamanlarda ‘Tokyo’ ismi, ünlü La Casa De Papel dizisindeki güzel mankenden aklınıza kazınmış olsa da, biz Japonya’nın başkentinden bahsediyoruz.