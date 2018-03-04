Kamyonetten hayvanat bahçesi çıktı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala Sultanköyü köyünde M.K idaresindeki kamyoneti durdurdu.
9 ÇEŞİTTEN TOPLAM 469 HAYVAN
Kamyonetin kasasında, aslan yavrusu, köpek yavrusu,123 cennet papağanı,150 sultan papağanı, 120 muhabbet kuşu, 24 Asya minyatür keçisi, 2 kar baykuşu, 6 amazon cinsi papağan ve 42 güvercin olduğu tespit edildi.
Hayvanların yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlendi.
Olayla ilgili sürücü M.K ile M.Ö gözaltına alındı.
DOĞAL YAŞAM PARKINA GÖNDERİLDİLER
Keşan Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen hayvanlar, İstanbul Polenezköy Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi.