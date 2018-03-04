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Kamyonetten hayvanat bahçesi çıktı

Edirne'de jandarma ekiplerinin durdurduğu kamyonette, yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çok sayıda havyan bulundu.

AA | 04.03.2018 - 12:34..
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Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala Sultanköyü köyünde M.K idaresindeki kamyoneti durdurdu.

Kamyonetten hayvanat bahçesi çıktı

9 ÇEŞİTTEN TOPLAM 469 HAYVAN

Kamyonetin kasasında, aslan yavrusu, köpek yavrusu,123 cennet papağanı,150 sultan papağanı, 120 muhabbet kuşu, 24 Asya minyatür keçisi, 2 kar baykuşu, 6 amazon cinsi papağan ve 42 güvercin olduğu tespit edildi.

Kamyonetten hayvanat bahçesi çıktı

Hayvanların yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlendi.

Kamyonetten hayvanat bahçesi çıktı

Olayla ilgili sürücü M.K ile M.Ö gözaltına alındı.

Kamyonetten hayvanat bahçesi çıktı

DOĞAL YAŞAM PARKINA GÖNDERİLDİLER

Keşan Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen hayvanlar, İstanbul Polenezköy Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi.

Kamyonetten hayvanat bahçesi çıktı

Kamyonetten hayvanat bahçesi çıktı

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