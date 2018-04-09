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Kamyonla çarpışan aile hekimi hayatını kaybetti

Antalya Akseki'de kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada Konya'da aile hekimliği yapan 56 yaşındaki Kemalettin Şahin hayatını kaybetti.

DHA | 09.04.2018 - 17:05..
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Saat 14.00 sıralarında, Akseki-Seydişehir yolunun Alacabel mevkisi yakınlarında Seydişehir yönüne giden Kemalettin Şahin yönetimindeki 42 LB 799 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mahmut Kanık'ın (42) kullandığı 32 SB 432 plakalı, boş sebze kasası yüklü kamyonla çarpıştı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kemalettin Şahin, yaşamını yitirirken, kamyonda yolcu olarak bulunan Alibey Öztop (55) ise yaralandı. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Şahin'in cenazesi, Akseki Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kemalettin Şahin'in, Konya'nın Meram ilçesinde aile hekimi olduğu belirtildi.

Kamyonla çarpışan aile hekimi hayatını kaybetti

YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPALI KALDI

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil parçaları çevreye saçılırken, yaklaşık 1 saat ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Yol, araçların ve otomobile ait parçalarının kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kamyonla çarpışan aile hekimi hayatını kaybetti



Kamyonla çarpışan aile hekimi hayatını kaybetti

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