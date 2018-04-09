Kamyonla çarpışan aile hekimi hayatını kaybetti

Ağrı'da, terör örgütünün silah ve patlayıcı madde taşıttığı katırlara işkence yaptığı anlar SİHA ile görüntülendi.

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Fransa'da havaalanı protestosu

Fransa'nın Nantes kentinde bulunan bir yeşil arazide, 53 yıl önce yapılması planlanan ve halen inşaatına dahi başlanamayan havalimanı, çevrecileri harekete geçirdi. Çevreciler ile polisler çatıştı.