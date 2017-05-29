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Kamyonla çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü öldü

İzmir Kiraz'da süt kamyonuyla çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü hayatını kaybetti.

29.05.2017 - 10:47
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Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Kiraz'ın dağlık mahallelerinden Olgunlar'da meydana geldi. 29 yaşındaki İsmail Koyun'un kullandığı 35 AG 237 plakalı süt kamyonu ile çiftçi Tahsin Akdemir yönetimindeki 35 VB 369 motosiklet karşılıklı çarpıştı.

Kamyonla çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü öldü

KASK TAKMAYAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Kask takmayan motosiklet sürücüsü Akdemir'in yaralandığı kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı Akdemir'i ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Tahsin Akdemir, hayatını kaybetti. Akdemir'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Süt kamyonu şoförü Ali Koyun'u gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kamyonla çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü öldü

Kamyonla çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü öldü

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