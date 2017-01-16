taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
81.524
USD
3,7256
EURO
3,9506
ALTIN
143,45
PETR
55,5400

Kamyonla getirilen kar halkın eğlencesi oldu

Adana'nın Ceyhan ilçesine belediye ekipleri tarafından getirilen 15 kamyon karla vatandaşlar doyasıya eğlendi.

16.01.2017 - 00:27
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kamyonla getirilen kar halkın eğlencesi oldu

Ceyhan Belediyesi, 13 yıldan bu yana kar yağmayan ilçeye vatandaşların eğlenmesi amacıyla Toros Dağları'ndan 15 kamyon kar getirdi.

KONSER ALANINDA KAR EĞLENCESİ

Kamyonlardaki kar, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan konser alanına döküldü. Birçok kişi, eş ve çocuklarıyla alana gelerek, karla oynayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kamyonla getirilen kar halkın eğlencesi oldu

Çoğu ilk kez kar gören çocuklardan bazıları kardan adam yaparken, bazıları da kar topu oynadı.Vatandaşlar, güneşli pazar gününde karla oynamanın keyfini yaşadıklarını belirterek, bu imkanı sunan ilçe belediyesine teşekkür etti.

"ÇOCUKLARI MUTLU EDEBİLDİYSEK NE MUTLU BİZE"

Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukları mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını ifade ederek, "Çocukları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Bizler, vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın mutluluğu için gayret gösteriyoruz." dedi.

Kamyonla getirilen kar halkın eğlencesi oldu

Kamyonla getirilen kar halkın eğlencesi oldu

Kamyonla getirilen kar halkın eğlencesi oldu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstismardan tutuklanan CHP üyesine ihraç

İstismardan tutuklanan CHP üyesine ihraç

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM