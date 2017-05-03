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Kamyonlar için feribot saatlerine düzenleme geldi

3. Köprü'yü kullanmamak için Sirkeci-Harem feribotunu tercih eden ve trafiğe neden olan kamyonlar artık belirli saatlerde feribota binecek.

03.05.2017 - 11:48
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılmasıyla birlikte buradan geçmeleri mecburi hale gelen kamyonlar 3. Köprü'ye gitmemek için farklı yollar deniyor ve trafiğe neden oluyorlar.

SAHİL YOLU TIKANIYORDU

Kamyoncuların Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne altenatif olarak kullandığı Sirkeci-Harem feribotu hem feribot iskelesinde hem de sahil yolunda kilometrelerce trafiğe neden oluyordu.

Kamyonlar için feribot saatlerine düzenleme geldi

DÜZENLEME GELDİ

Bu trafiği azaltılması için kamyoncuların Sirkeci-Harem arabalı vapurunu kullanmasına düzenleme getirildi. Buna göre kamyoncular sabah 06:00-10:00, akşam 16:00-22:00 saatleri arasında sahil yolu ve Sirkeci-Harem feribotunu kullanamayacaklar.

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