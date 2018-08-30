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Kamyonlardan şikayet eden mahalleli yolu kapattı

Zonguldak'ta mahalle sakinleri evlerinin önünden geçen kamyonların tozundan ve hız yapmasından şikayet ederek yolu kapatıp eylem yaptı.

İHA | 30.08.2018 - 21:33..
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Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi sakinleri evlerinin önünden geçen ağır tonajlı kamyonlarla beton mikserlerinden şikayet ederek yolu trafiğe kapattı. Kamyonların yol üzerinde hız yaptıklarını ve aşırı tozlanmaya yol açtıklarını anlatan mahalle sakinleri yetkililerden çözüm istedi.

Çocuklarını korkudan sokağa çıkaramadıklarını anlatan mahalle sakinlerinden Seyhan Kartal, çamaşırlarını balkona temiz astıklarını ancak tozdan dolayı kirlenmiş şekilde topladıklarını ifade etti. Ağır tonajlı kamyonlardan dolayı evlerinde çatlaklar oluştuğunu anlatan mahalle sakinlerinden İmran Kartal ise çok korktuklarını kaydetti.

Kamyonlardan şikayet eden mahalleli yolu kapattı VİDEO

FİRMA YETKİLİLERİYLE TARTIŞMA YAŞANDI

Aşırı tozdan dolayı bahçelerindeki mahsullerinde meyve vermediğini ve çöpe atmak zorunda kaldıklarını ifade eden mahalle sakinlerinden Neriman Çelik, astım hastası olduğunu ve sürekli öksürdüğünü vurguladı.

Mahalle sakinleri mahalleden geçen yola Türk bayrağı asıp oturarak yol kapatma eylemi yaptı. Mahalle sakinleri bir süre sonra eylemi sona erdirip yolu trafiğe açarken, olay yerine gelen firma yetkilileriyle tartıştı.

Bazı firma yetkililerinin mahalle sakinlerini önce polis çağırmakla ardından da kameraya çekmekle gözdağı vermeye çalışması tartışmanın daha da büyümesine neden oldu. Yetkililere seslenen mahalle sakinleri üzücü bir olay yaşanmadan yolun asfaltlanmasını ve hız kesiciler konulmasını istedi.

Kamyonlardan şikayet eden mahalleli yolu kapattı


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