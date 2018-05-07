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Kamyonun altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Manisa'da elektrikli bisikletiyle ara sokaktan çıkan bir çocuğun kamyonun önünden geçmeye çalışırken ezilme tehlikesi geçirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 07.05.2018 - 08:05..
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Akhisar'da cadde üzerinde kamyonunu park eden sürücü alışveriş için bir markete girdi. Sürücü, alışverişini bitirdikten sonra kamyona binerek çalıştırdı. Bu sırada, elektrikli bisiklet kullanan bir çocuk, ara sokaktan çıkarak kamyonun önünden yolun karşısına geçmek istedi.

Çocuğu fark etmeyen kamyon sürücüsü kamyonu hareket ettirdi ve bisikletli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile çocuk bisikletin üstünden yolun kenarına savruldu.

BİSİKLETİN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kamyon bisikletin üzerinden geçerek bir süre daha yoluna devam etti.  Çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine sürücüsü kamyonu durdurdu.

Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan çocuk  şoka girdi. Bu kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kamyonun altında kalmaktan kıl payı kurtuldu VİDEO


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