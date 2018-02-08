Kamyonun kasasından 177 kaçak çıktı

Erzincan-Erzurum karayolunda, polis kontrol noktasını fark edince kaçmak için Akyazı Kavşağı’ndan dönüp havaalanı istikametine gittiği anlaşılan kamyon, kısa süreli bir takibin ardından durduruldu.
BRANDANIN ALTINDAN KAÇAKLAR ÇIKTI
Nevzat S.'nin (52) kullandığı araçta arama yapıldı. Brandayı kaldıran polis ekipleri, ahşap ve demir direklerle iki kat haline getirilen kasada, kaçaklarla karşılaştı.
Polis kontrol noktasına getirilen kamyondan indirilen Afgan ve Pakistan uyruklu, 3’ü çocuk, 4’ü kadın, toplam 177 kaçak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Gözaltına alınan kamyon şoförü Nevzat S. ise emniyete götürüldü.