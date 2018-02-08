Kamyonun kasasından 177 kaçak çıktı

Zeytin Dalı Harekatı'nın 20. gününe girilirken, Mehmetçiklerden de fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Bu görüntülerden biri de Mehmetçik'in postalları...

Endonezya'da bir dalgıcın görüntülediği su altı manzarası, deniz kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.

Ordu'da kar üzerine ay-yıldız çizen ve ona eşlik eden köpeğin görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

1 Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zeytin Dalı Harekatı hakkında yaptığı açıklamaların ardından emekli Orgeneral İlker Başbuğ, "Bu konuları siyasete alet etmeyin" dedi.

2 Amerikalı komutanlar Münbiç'te YPG'nin yanında Türkiye'nin Afrin'den sonra operasyon düzenleyeceği Münbiç'e giden Amerikalı komutanlar, teröristlerle poz verdi.

3 Beşiktaş'ın önünde zorlu bir fikstür var Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandıran Beşiktaş, 1 aylık süreçte oldukça zorlu maçlara çıkacak.

4 ABD'den Münbiç'e medya destekli çıkartma Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdürdüğü bu günlerde YPG'li terörist 'müttefiklerinin' geleceğinden endişe eden ABD, Münbiç'e üst düzey komutanları ve basın ordusu ile çıkartma yaptı.

5 Schulz Almanya Dışişleri Bakanı olacak Türkiye düşmanlığı ile hükümet kurmaya çalışan Almanya'da, Sosyal Demokratların lideri Martin Schulz, Dışişleri Bakanı olacak.

6 Bakan Albayrak: Terör örgütleri tarihten silinecek "Büyük doğumlar sancılı olur" diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, devletlerin maşası olan terör örgütlerinin tarihten silineceğini söyledi.