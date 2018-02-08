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Kamyonun kasasından 177 kaçak çıktı

Erzincan'da, kontrol noktasını fark edip istikamet değiştiren kamyon, polis ekipleri tarafından takip edilip yakalandı. Kamyonun brandasını kaldırınca kaçakları gören polisler şoke oldu.

DHA | 08.02.2018 - 11:11..
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Erzincan-Erzurum karayolunda, polis kontrol noktasını fark edince kaçmak için Akyazı Kavşağı’ndan dönüp havaalanı istikametine gittiği anlaşılan kamyon, kısa süreli bir takibin ardından durduruldu.

Kamyonun kasasından 177 kaçak çıktı

BRANDANIN ALTINDAN KAÇAKLAR ÇIKTI

Nevzat S.'nin (52) kullandığı araçta arama yapıldı. Brandayı kaldıran polis ekipleri, ahşap ve demir direklerle iki kat haline getirilen kasada, kaçaklarla karşılaştı.

Kamyonun kasasından 177 kaçak çıktı

Polis kontrol noktasına getirilen kamyondan indirilen Afgan ve Pakistan uyruklu, 3’ü çocuk, 4’ü kadın, toplam 177 kaçak,  İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Gözaltına alınan kamyon şoförü Nevzat S. ise emniyete götürüldü.

Kamyonun kasasından 177 kaçak çıktı



Kamyonun kasasından 177 kaçak çıktı



Kamyonun kasasından 177 kaçak çıktı



Kamyonun kasasından 177 kaçak çıktı



Kamyonun kasasından 177 kaçak çıktı

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