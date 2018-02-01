Kamyonun yakıt deposuna saklanan göçmenler yakalandı

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan bir kamyondan şüphelendi. X-ray cihazından geçirilen kamyonun yedek boş yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette iki kişinin bulunduğu tespit edildi.

DEPODAN ÇIKARILAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurda girmek isteyen iki kişi gözaltına alındı. Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince ifadeleri alınan 2 Suriyeli, adliyeye sevk edildi. 2 Suriyeli sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yakıt deposuna saklanan göçmenler yakalandı VİDEO