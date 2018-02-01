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Kamyonun yakıt deposuna saklanan göçmenler yakalandı

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bir kamyonun yakıt deposundaki 2 Suriyeli göçmen, x-ray cihazına yakalandı.

İHA | 01.02.2018 - 14:41..
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Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan bir kamyondan şüphelendi. X-ray cihazından geçirilen kamyonun yedek boş yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette iki kişinin bulunduğu tespit edildi.

Kamyonun yakıt deposuna saklanan göçmenler yakalandı

DEPODAN ÇIKARILAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurda girmek isteyen iki kişi gözaltına alındı. Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince ifadeleri alınan 2 Suriyeli, adliyeye sevk edildi. 2 Suriyeli sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yakıt deposuna saklanan göçmenler yakalandı VİDEO

Kamyonun yakıt deposuna saklanan göçmenler yakalandı

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