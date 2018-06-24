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Kan davasında İyi Partili İlçe Başkanı vurularak öldürüldü

Erzurum'da kan davası yüzünden hayatını kaybeden İyi Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz hakkında açıklama yapan Yıldırım, ölümün seçimle alakası olmadığını belirtti.

DHA | 24.06.2018 - 17:26..
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Karaçoban ilçesinin Kopal Mahallesinde aralarında kan davası bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda İyi Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile birlikte 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar Erzurum' daki hastanelere kaldırıldı.

YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Erzurum'dan gelen haber üzerine açıklamada bulunan Başbakan Binali Yıldırım, olayın uzun süredir süren husumetle alakalı olduğunu belirterek, "Seçimler ülkemiz ve milletimize hayırlı olsun. YSK'nın aylardan beri yaptığı hazırlıklar seçimin sukunet ve başarıyla geçmesinin sebebidir. YSK'nın üyelerine, sandıklarda görevli arkadaşlara, parti görevlilerine teşekkür ediyorum. Erzurum'daki vatandaşların ölümü seçimle ilgili değil. Uzun süredir süren husumetle alakalı." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım: Erzurum'daki olay kan davası VİDEO

Kan davasında İyi Partili İlçe Başkanı vurularak öldürüldü

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