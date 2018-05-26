Kanada askeri kolejinde Kur’an'a saldırı

Skandal, Kanada Kraliyet Askeri Kolejinin Quebec eyaletine bağlı Saint-Jean kentindeki biriminde yaşandı. Olayın duyulması üzerine Kanada resmi haber ajansı Canadian Press’e açıklama yapan Kanada Kraliyet Askeri Koleji Askeri Personel Şefi Korgeneral Charles Lamarre, öğrenciler hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

VİDEOLARI PAYLAŞINCA ORTAYA ÇIKTI

Korgeneral Charles Lamarre’nin açıklamalarına göre, nisan ayında paskalya tatiline çıkan 8 askeri öğrenci, tatil boyunca yaşadıkları anları kameraya kaydetti. Öğrencilerden bazılarının tatil dönüşü video görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşması üzerine skandal, okul yönetimine kadar ulaştı.

İsimleri açıklanmayan dört askeri öğrencinin, diğer dört arkadaşının uyumak için gruptan ayrılmasının ardından domuz pastırmasıyla kirlettikleri Kur'an-ı Kerim'in üzerine pisledikleri ortaya çıktı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Askeri Personel Şefi Korgeneral Charles Lamarre, olayın duyulmasının ardından kolej komutanının öğrenciler hakkında soruşturma başlattığını söyledi.

Lamarre, herhangi bir dini sembolün Kanada Silahlı Kuvvetlerinin bir üyesince aşağılanmasının tolere edilmeyeceğini belirterek "Bu bizi gerçekten üzdü. Ama meselenin gerçeği, yapılanın doğru olmadığını söyleyen ve rapor eden genç kadroların olmasıdır.” dedi.

Lamarre, videoların sosyal medyada yayınlanmamasının şansları olduğunu kaydederek, “Bu endişelendiğimiz bir konuydu. Çünkü videoların sosyal medyada yayılması daha büyük şeylere neden olabilirdi. Bu yaşananlar Kanada Silahlı Kuvvetlerini temsil etmiyor.’’ diye konuştu.