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Kanada Başbakanı Fox News'i yalanladı

Kanada Başbakanı Trudeau, camiye terör saldırısını Faslı saldırganın gerçekleştirdiğini paylaşan Fox News’e geri adım attırdı.

01.02.2017 - 09:06
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kanada

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Basın Sözcüsü Kate Purchase, Fox News Başkan Yardımcısı Bill Shine’a bir mektup yazarak, "Bu paylaşımınız, saldırıda hayatını kaybeden 6 insanın hatırasına saygısızlık ve leke sürmektir." ifadelerini kullandı.

"KORKU BİZİ DAHA GÜVENLİ YAPMAZ"

Sözcü Purchase, Bill Shine’dan Twitter’daki bu paylaşımın kaldırılmasını istedi. Purchase mektubunda, "Ne yazık ki bu yanıltıcı bilgi Fox News Channel'ın Twitter hesabında duruyor ve çevrimiçi olarak dolaşmaya devam ediyor. Fox News tarafından hazırlanan bu tweet, yanlış bilgilere, kimlikler üzerinden politika üretmeye, toplumlarımızdaki korku ve bölünmeyi yayarak, 6 kurbanın ve ailelerinin anısına saygısızlık etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Mektubunda korkunun, toplumları daha güvenli yapmayacağını dile getiren Purchase, "Aksine bu bizi zayıflatıyor. Korkuları yükseltip, sınırlarımızı kapatmak yaşadığımız sorunlara bir çözüm değildir.’’ ifadesine yer verdi.

PAYLAŞIM SİLİNDİ

Sözcü Purchase’in mektubunun ardından bir açıklama yapan foxnews.com Direktörü Refet Kaplan, yapılan hatadan pişmanlık duyduklarını ve söz konusu paylaşımın silindiğini duyurdu. Kate Purchase, paylaşımın silinmesine kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla teşekkür etti.

Amerikan yayın kuruluşu Fox News, Twitter sayfasından, Kanada’nın Quebec City kentinde geçen pazar günü meydana gelen ve 6 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör saldırısını Fas asıllı saldırganın gerçekleştirdiğine ilişkin paylaşımda bulunmuştu. Paylaşımda, ‘"Raporlar Quebec’teki camiye terör saldırısını yapan şüphelinin Fas asıllı olduğunu gösteriyor.’’ ifadeleri kullanılmıştı.

Fox News’in, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun fotoğrafı ve olaya ilişkin ilk kınamasının da kullanıldığı bu paylaşımının gerçekliğine inanan birçok yayın kuruluşu da bilgiyi haberleştirmişti.

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