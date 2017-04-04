Kanada Başbakanı Trudeau pijamalı fotoğrafını paylaştı

Yakışıklılığı, sportmen kişiliği, kendini feminist olarak tanımlaması, LGBTİ hakları mücadelesine verdiği destek ve kabinesinde eşit sayıda kadın ve erkeğe yer vermesiyle özgürlükçü ve sıradışı bir başbakan olarak tanınan Justin Trudeau, bu defa ‘baba’ yönünü ortaya serdi.

PİJAMALI HALİNİ PAYLAŞTI

Her zaman takım elbisesiyle basının karşısına çıkan Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nın son hali pijamayla. Üç çocuk babası 45 yaşındaki Trudeau, yağmurlu hafta sonunu evde çocuklarıyla birlikte resim yaparak geçirince bu aktiviteyi herkese göstermek istedi.

"RUHUMUZU UYANDIRMAK İÇİN RESİMDEN VE RENKLERDEN DAHA İYİ BİR ŞEY YOK"

Eşi Sofie Grégoire Trudeau; 9 yaşındaki Xavier, 8 yaşındaki Ella-Grace ve3 yaşındaki Hadrien ile Justin Trudeau’nun pijamalı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak şunları yazdı:

"Yağmurlu bir günde bej rengi duvara bakıp ne yaptık? Duvar resmi! Ruhumuzu uyandırmak için resimden ve renklerden daha iyi bir şey yok."







