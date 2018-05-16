Kanada Başbakanı Justin Trudeau, geleneksel Ramazan tebrik mesajını bu yıl da yayınladı.

Trudeau, Başbakanlık Ofisi tarafından hazırlanan ve kendisine ait tüm sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülü mesajına "Selamünaleyküm" diyerek başladı, kutlamasını "Ramazan mübarek" diyerek bitirdi.

Kanada Başbakanı Trudeau'dan Ramazan mesajı ViDEO

TRUDEAU'NUN MESAJI

Kanada'da yaşayan Müslümanların Ramazanını her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlayan Başbakan Trudeau, Müslüman toplumlarına olumlu mesajlar verdi. Trudeau şunlaruı söyledi:

"Bu gece, gün batımında Kanada'da ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar ramazanın başlangıcını belirleyecekler. Gelecek ay boyunca aileler ve arkadaşlar camilerde ve evlerde toplanacak, gündüzleri oruç tutacak ve akşamları iftarlarla oruçlarını açacak ve birlikte dua edecekler. Ramazan, dua ve maneviyat zamanı; merhamet, şükran ve cömertlik gibi değerleri yansıtmak için bir şans. Ramazan, hepimiz için bu değerleri uygulamaya koymak, sahip olduğumuz nimetlere şükretmek, toplumlarımızda ve dünyadaki diğer insanlara cömertçe vermek ve kendimizi sorgulamak için bir fırsat zamanı. Ramazan ayrıca ülkemizdeki Müslüman toplulukların ve Müslüman Kanadalıların Kanada için her gün yaptığı önemli katkıları kutlamak için de bir fırsat. Eşim Sophie, ailem ve ben bu kutsal ayı gözleyen herkese kutsanmış ve huzurlu bir ramazan diliyorum."

FİLİSTİN KONUSUNDA BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Trudeau'nun Kanadalı Müslümanlara verdiği olumlu mesajlar Müslüman toplumlarda olumlu etkiler yarattı, ancak akılalra da bir soruyu getirdi.

Önceki gün Gazze'de yaşanan İsrail katliamlarına tek bir ses dahi çıkartmayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun geleneksel Ramazan mesajı yayınlaması, İslami ve insani değerlere gösterdiği hassasiyetlerdeki samimiyeti sorgulattırdı.