Kanada muhalefeti Trudeau'nun şakasını hedef gösterdi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, NATO zirvesinin ev sahibi Belçika Başkanı Charles Michel'i selamlamak için elini uzattı. Michel'in elini uzattığı sırada ise Trudeau First Lady'ye yöneldi. Trudeau'nun şakası Kanada'da gündeme oturdu.

Kanada muhalefeti şakalaşmayı hedef aldı VİDEO

MUHALEFET KLAVYE BAŞINA KOŞTU

Trudeau'nun yaptığı şaka Belçika Başbakanı ve eşi tarafından sempatik karşılanırken, Kanada muhalefeti bunu bir fırsata çevirdi.

Brüksel'deki samimi ortamdan Belçika Başbakanı'na 'saygısızlık yapıldı' çıkarımı yapan muhalefet, linç girişimi başlattı.

Sosyal medyadaki akıma, "Ev sahibi ülkenin (Belçika) liderine böyle saygısızca davranmak çok kaba", "Kanada'yı uluslararası düzeyde rezil etme çabası olmadan geçen gün sayısı: 0" ve "Ayıp. Ülkeyi yöneten insanı görmezden gelerek hemen eşine yöneldi" şeklinde yorumlar yapıldı.